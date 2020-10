SEGA viser frem Skill Battle-modusen i Puyo Puyo Tetris 2

Du ser på Annonser

Om du vil ha noe gøy å spille med familien i juleferien i år, har SEGA et bra alternativ med sitt kommende Puyo Puyo Tetris 2. Det slippes den 8. desember til PC, PlayStation 4 og 5, Switch, Xbox One og Xbox Series S/X. Det er et konsept som er lett å forstå for alle, men som fortsatt byr på dybde for erfarne spillere.

For de skikkelig seriøse spillerne finnes også den nye Skill Battle-modusen, som blant annet lar oss sette sammen et lag på tre karakterer fra Puyo Puyo- og Tetris-universene. Disse karakterene byr på unike skill-sets og du står fritt til å velge den kombinasjonene som passer deg best. Sjekk ut traileren nedenfor for en nærmere titt på denne modusen.