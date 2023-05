Sega vurderer å øke prisen på spillene sine

HQ

I en spørsmål og svar-sesjon som fulgte den siste økonomiske orienteringen, avslørte Sega at de vurderte å øke prisene på spillene sine til $ 70.

Sega sa: "På det globale markedet har AAA-spilltitler for konsoll blitt solgt til $ 59.99 i mange år, men titler solgt til $ 69.99 har dukket opp det siste året. Vi ønsker å gjennomgå prisene på titler som vi mener står i forhold til prisøkninger, samtidig som vi holder øye med markedsforholdene."

Dette betyr at det er mer enn sannsynlig at vi får noen Sega-spill til en markert pris, men forhåpentligvis vil dette ikke være normen for selskapet, slik at vi alle kan spare litt ekstra penger. Det ser også ut til at Sega ville ta i bruk en Nintendo-modell for å tenke, der et spill måtte være verdt $ 70 for å tjene den prislappen, som The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom er.

Mange andre utgivere har allerede økt prisene på spillene sine. Hva ville du tro hvis Sega fulgte etter?