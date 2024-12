Sega vurderer sin egen versjon av Game Pass

HQ

Abonnementstjenester er blitt det helt store nå for tiden. Xbox Game Pass har vært banebrytende for hvordan vi ser på våre nettbaserte spillabonnementer, og til og med hvordan vi tilnærmer oss nye utgivelser. PS Plus har forsøkt å følge etter, og nå kan det være Segas tur til å lage en Game Pass-lignende abonnementstjeneste.

I en samtale med BBC sa Sega-president Shuji Utsumi at han syntes abonnementer var "veldig interessant". Men han var ikke helt åpen for å avsløre hva Segas planer kunne være. "Vi tenker på noe - og diskuterer noe - som vi ikke kan avsløre akkurat nå", sa han.

Hvis flere abonnementer blir med i bassenget, vil det sannsynligvis bety mer penger ut av spillernes lommer. EA, Ubisoft, Rockstar, Nintendo, PlayStation og Xbox har allerede store abonnementstjenester som de pusher, og mens noen er inkludert i de større abonnementene som Game Pass Ultimate, er det bekymring for at Sega bare vil legge til enda en dråpe i en allerede full bøtte.

Hva synes du om ideen om et Sega Game Pass?