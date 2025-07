Segas nåværende administrerende direktør forsøkte å få laget en Crash Bandicoot-film, men ingen nappet på den

HQ

I dag er det kanskje ikke noe som er mer hett i film- og TV-verdenen enn å snappe opp rettighetene til å filmatisere dataspill. Det føles som om det hver uke settes i gang utvikling av en ny filmatisering, men slik har det ikke alltid vært.

Da nåværende Sega-sjef Shuji Utsumi først gikk inn i videospillbransjen, hadde produksjonsselskapene faktisk ingen interesse eller intensjon om å lage et prosjekt basert på en spill-IP, så mye at de til og med la ned forslag om å lage en Crash Bandicoot -film.

Dette ble bekreftet av Utsumi under en samtale med The Game Business, der han uttalte: "Da jeg begynte å engasjere meg i videospillbransjen, plukket jeg opp Crash Bandicoot og begynte å spørre noen av filmstudioene om de var interessert i å gjøre den eiendommen om til en film. Men jeg ble behandlet som "hei, videospill er som en leketøysbransje". De tok det ikke på alvor."

Det var en spøk, ikke sant? Spesielt når man tenker på at Sonic the Hedgehog -filmene har vist seg å være en enorm suksess for både Sega og Paramount, og har generert godt over 1 milliard dollar i billettinntekter alene.

Ville du sett en Crash Bandicoot film?