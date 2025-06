Segas Sonic the Hedgehog og McLaren Racing går sammen som partnere

HQ

Denne uken markerer neste etappe i Formel 1-kalenderen for 2025, når startfeltet setter kursen mot Red Bull Ring i Østerrike for en intens runde med action. I forkant av dette, som starter i morgen med treningsøkter, har McLaren Racing nå en stor partnerskapsavtale med Sega og spesielt Sonic the Hedgehog.

Jepp, den blå sløringen ønsker å introdusere en papayaoransje stripe i ryggraden i et partnerskap som kommer 30 år etter at Aryton Senna løftet det berømte Sega F1 -trofeet i European Grand Prix som McLaren-fører, et arrangement som også er kjent som Sonic Grand Prix.

Når det gjelder hva dette partnerskapet faktisk vil tilby og føre til, blir vi fortalt at det vil "smelte sammen motorsport- og spillverdenene og engasjere publikum i alle aldre både på banen og på skjermen." Ellers kan vi forvente at det vil strekke seg inn i Sonic 35-årsjubileum neste år og McLarens 1000. F1 Grand Prix også.

Administrerende direktør Louise McEwen uttalte følgende om dette partnerskapet: McLaren Racing "Dette partnerskapet bringer sammen to ikoniske fartsnavn, og åpner teamet vårt for et bredere, yngre globalt publikum. Sonic er en karakter med en utrolig arv og en lidenskapelig fanbase, og vi gleder oss veldig til å feire partnerskapet vårt på McLaren Racing Live: London."

Når det gjelder hva McLaren Racing Live: London er, vil dette være et arrangement som tar over Trafalgar Square mellom 2. og 3. juli for en rekke fan-fokuserte aktiviteter.