Segas tapte, erotiske FMV-spill har blitt funnet

HQ

I noen år på midten av 90-tallet ble Full Motion Video sett på som fremtiden til spillindustrien. CD-ROM-teknologi var fortsatt relativt nytt, og mediet tillot komprimert video å bli integrert med spill som aldri før. Hvorvidt sluttresultatet ble bra eller ikke kan diskuteres lenge og hardt, så det er med blandede følelser vi nå kan melde at en av sjangerens for lengst tapte titler er funnet.

Vi snakker om Segas FMV-spill The Sacred Pools, som skulle ha blitt utgitt i 1997 og nå har blitt reddet fra randen av ruin av Gaming Alexandria, et nettsted dedikert utelukkende til bevaring av spillhistorie. Så for de som vil, er prototypen nå tilgjengelig for gratis nedlasting til PC, Saturn og PlayStation. Veldig kult! Du kan se litt mer om spillet nedenfor.

"The Sacred Pools was developed by SegaSoft, a studio which was formed in 1995 to replace Sega of America's development group with the aim to release games for "all platforms", but would ultimately only end up releasing games for the Saturn and PC."

"The game reportedly had a budget of $3 million, which was enormous at the time, and made use of what SegaSoft called VNRS technology (Virtual Navigation in Real Space), which seamlessly joined together FMV clips to make it look like the player was moving through 3D worlds without pausing to load the next clip."

Er det noen spill som aldri ble utgitt som du skulle ønske var tilgjengelig som en spillbar prototype?