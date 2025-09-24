Segway Navimow X3 er alt du drømmer om i en robotgressklipper

Den nye Segway Navimow X3-serien er ekstremt effektiv på spesielt store arealer, og er perfekt for de med store områder å trimme, og den lader med en imponerende hastighet. En halvtimes lading gir nok kraft til å klippe 500 kvadratmeter gress, og en full lading dekker opp til 1200 kvadratmeter gress.

Det høres jo veldig bra ut, ikke sant? Via videoen nedenfor vil vi gi deg et lite innblikk i hva serien kan gjøre.

Interessert? Maskinen håndterer ikke bare en stor skråning, den bruker et nytt design med seks kniver, den klipper to ganger, mens problemer med opphopning av klippet gress elimineres gjennom en rekke intelligente løsninger.

Den er også utstyrt med det nyeste innen objektgjenkjenning og et synsfelt på 300 grader gjennom tre distinkte kameralinser som beskytter dine barn, dyr og hagemøbler samt naturens gjester, det være seg en hare, en katt, et pinnsvin og til og med ekorn som den trygt navigerer rundt - selv om natten.