Sekiro og flere andre storspill bekreftet til Google Stadia

I går presenterte Google enda en gang mange prosjekter som er på vei til deres Stadia-plattform, og etter en litt skuffende presentasjon forrige gang, må det sies at denne var av et helt annet kaliber.

Du kan se hele presentasjonen nedenfor, hvor de blant annet avslørte at både Sekiro: Shadows Die Twice, Dead by Daylight, Hitman, Hitman 2 og Hitman 3 samt Outriders alle er på vei til plattformen, og det er bare for å nevne noen.

De avslørte også at studioer som Harmonix, Uppercut Games og Supermassive Games alle jobber på eksklusive Stadia-spill. Ingen av disse ble dog vist frem i går.