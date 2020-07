Sekiro: Shadows Die Twice får mer gratis innhold

Du ser på Annonser

Jeg vet flere av dere vil ha Elden Ring-nytt etter å ha blitt ferdig med Sekiro: Shadows Die Twice, men nå har vi i stedet fått en grunn til å spille sistnevnte igjen.

FromSoftware har nemlig ikke ligget på latsiden, for Sekiro: Shadows Die Twice vil få en stor oppdatering den 29. oktober som byr på en god del spennende innhold. For eksempel blir det mulig å kjempe mot bosser du har beseiret igjen ved å aktivere det som kalles Reflections of Strength i et Sculptor's Idol. Dermed kan du finpusse ferdighetene og taktikkene dine mot dem. Når du så føler ting sitter er det tid for Gauntlets of Strength. Dette høres ut som en slags boss rush-modus siden utviklerne sier vi bare har ett liv og må starte på nytt om vi dør. Med en slik utfordring venter det selvsagt også belønninger, så det blir mulig å få tre nye kostymer til Wolf. To av disse kan skaffes ved å slå Gauntlets of Strength, mens den tredje er din om du fullfører spillet.

En annen måte å vise ferdighetene dine på er såkalte Remnants. Disse er opptak av hva du gjorde de siste tretti sekundene, så du kan enten skryte av hvordan du drepte noen eller kanskje gi tips om hva andre kan gjøre. Du laster så bare opp dette med en liten beskjed, om om noen liker den fylles helsen din opp, så er du heldig reddes du kanskje fra en intens kamp.

Alt dette vil være gratis når oppdateringen slippes om nøyaktig tre måneder.