Selv ikke Hogwarts Legacy kunne toppe FIFA 23 i Storbritannia.

Det er ikke i nærheten av å være overraskende å høre at FIFA 23 er absurd populært i Storbritannia, men nøyaktig hvor populært? Vel, en ny inntektsrapport som har blitt publisert av datafirmaet Newzoo har avslørt Hogwarts Legacy, til tross for at det hadde en utrolig vellykket lansering med over 12 millioner solgte eksemplarer, fortsatt ikke klarte å overgå FIFA 23 i inntekter på PlayStation- og Xbox-konsoller.

Rapporten bemerker at FIFA 23 genererte mest inntekter blant PS- og Xbox-spillere i Storbritannia, og at Hogwarts kom på andreplass. Dette var imidlertid det eneste avviket, for både der og i USA var Harry Potter-spillet den ubestridte inntektsmesteren på PC.

De andre spillene som utgjorde topp ti-listene var også svært like, som på PS/Xbox, hvor Fortnite, NBA 2K23, Call of Duty Modern Warfare II, Call of Duty: Warzone 2.0, Grand Theft Auto V, Destiny 2 og Dead Space nådde alle opp (om enn på ulike plasseringer), med Madden NFL 23 og Apex Legends som store i USA, mens britene foretrakk Rainbow Six: Siege og God of War: Ragnarök.

PC var et helt annet beist, ettersom de delte spillene var Hogwarts, Sons of the Forest, Valorant, League of Legends, The Sims 4, Dead Space, Roblox, Fortnite og CoD: MWII sammen med Warzone 2.0. Den eneste forskjellen i topp ti (bortsett fra måten spillene ble arrangert på) var at Destiny 2 dukket opp på de amerikanske listene, mens - "overraskelse" - FIFA 23 gjorde slengte seg på i Storbritannia.

Switch var plattformen som viste de største forskjellene, ettersom Metroid Prime Remastered ledet an i USA, mens Fortnite var slageren i Storbritannia. Bortsett fra disse to spillene delte topp ti for begge land bare tre andre titler, og disse var Mario Kart 8: Deluxe, Pokémon Scarlet/Violet og Animal Crossing: New Horizons. Det er altså unødvendig å si at Storbritannia og USA har ganske forskjellige interesser når det gjelder Nintendos hybridsystem.

