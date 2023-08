Selv ikke Larian hadde forventet den utrolige lanseringen av Baldur's Gate III

HQ

Larian-sjef Swen Vincke har sagt at studioet ikke forventet den utrolige lanseringen på PC, med over 800 000 samtidige spillere på Steam i skrivende stund.

"Dette var ikke forventet i det hele tatt. Dette var langt, langt over det vi hadde forventet", sier Vincke til PC Gamer. "Det finnes heller ingen presedens for at vår type spill har så mange samtidige spillere... Alle her er veldig glade. Du ser mange smilende ansikter. Samtidig er det mye fokus. Vi får rapporter fra folk som har problemer, så vi fokuserer på å løse disse problemene, og det er noe alle tenker på."

Vi var bekymret for at spillet kanskje ikke en gang ville overgå salget i tidlig tilgang, som lå på rundt 2,5 millioner. "Andre spill har hatt stor suksess i tidlig tilgang, og på lanseringsdagen solgte de ikke så mye mer fordi de allerede var mettet", sier Vincke. "Det var det jeg fryktet mest, at det skulle skje. Det var noe jeg var bekymret for, for det er Dungeons & Dragons og et mer komplekst regelsett, så det er ikke så lett å få folk med på laget."

Larian kan imidlertid ikke slå seg til ro nå som spillet er lansert, for de ser allerede mot fremtiden med feilrettinger og PS5-versjonen. Men Vincke er overbevist om at studioet er på rett vei.