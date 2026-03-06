Selv når Lakers taper, slår LeBron James nye NBA-rekorder

HQ

Los Angeles Lakers har på ingen måte noen god sesong: deres fire seire på rad mot Suns, Warriors, Kings og Pelicans ble avbrutt av et 120-113-tap mot Denver Nuggets, noe som etterlot LA-laget på sjetteplass i Western Conference (37-25). LeBron James fortsetter imidlertid å slå nye rekorder i NBA, i løpet av sesongen som mange antar blir hans siste, 41 år gammel.

I torsdagens kamp scoret James 16 poeng og ble dermed den spilleren som har scoret flest field goals i NBA-historien, og overgikk dermed Kareem Abdul-Jabbars rekord på 15 837 da han la opp i 1989. LeBron James oppnådde 15 838 scoringer.

Sett i perspektiv er Karl Malone den tredje spilleren med flest field goals i NBA-historien, etter James og Abdul-Jabbar, med 13 528 field goals.

LeBron James om bragden: "Å bli nevnt sammen med noen av de største som noensinne har spilt dette spillet, har alltid gjort meg ydmyk. Jeg vokste opp med å se på og beundre mange av de største, og hvis jeg kunne bli en del av NBA, ville jeg sette meg selv i en posisjon der jeg kunne bli nevnt sammen med noen av de største ved å gjøre noe riktig."

LeBron James har også rekorden for flest poeng gjennom tidene i den ordinære sesongen, 38 388 poeng, siden februar 2023, og har dermed også overgått Abdul Jabbar. Han er nå oppe i 43 127 poeng i den ordinære sesongen. I fjor ble han den første spilleren som nådde 50 000 poeng i ordinær sesong og etter sesongen.