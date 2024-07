Selv NASCAR kan ikke unnslippe elektrifiseringsbevegelsen

HQ

Elektrifiseringsbevegelsen er i full gang, og den griper inn i stort sett alle bilbransjer som tidligere var avhengige av fossilt drivstoff og forbrenningsmotorer. Det gjelder også motorsport på toppnivå, og til og med motorsport som mange forventer vil være en av de siste forsvarslinjene mot en elektrisk fremtid. Vi snakker selvfølgelig om den bensinslukende NASCAR-scenen.

Men selv NASCAR kan ikke kjempe mot overveldende endringer, og nå har motorsporten avduket en elektrisk prototypbil. Riktignok er det en litt merkelig prototyp, for på den ene siden har NASCAR bestemt uttalt at de "er forpliktet til forbrenningsmotorens historiske rolle i racing" men samtidig har de sagt at de "er forpliktet til å avkarbonisere sin virksomhet og redusere sitt eget karbonavtrykk".

Det er her denne prototypen kommer inn i ligningen, ettersom NASCAR har til hensikt å bruke den til å "oppnå offentlige bærekraftsmål rundt elektrifisering og lading av elektriske kjøretøy."

Prototypen drives av tre STARD UHP 6-Phase -motorer som hevdes å kunne yte over 1000 kW eller toppeffekt sammen med det væskekjølte batteriet på 78 kWh. Bilen bruker også regenerativ bremsing for å omdanne kinetisk energi til strøm, og den er utviklet i samarbeid med NASCARs partnere Chevrolet, Ford og Toyota.

Så selv om vi ikke kommer til å se NASCAR bytte ut forbrenningsmotorer med elektriske motorer på racerbanen med det første, er motorsporten fortsatt forpliktet til å "skaffe 100 % fornybar elektrisitet på egne racerbaner og -anlegg innen 2028, utvidet avfallsdirigering og ladestasjoner for elbiler på stedet."