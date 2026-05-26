Selvkjørende biler er en game-changer for blinde

Du er sikkert klar over at Tesla og mange andre elbiler allerede i stor grad er i stand til å kjøre selv, og helt selvkjørende biler kommer stadig nærmere. Dette er et konsept som er spesielt interessant for for eksempel drosjer. Det er imidlertid delte meninger om dette, men en gruppe som virker veldig positive til det, er synshemmede.

New York Times rapporterer i dag at synshemmede har omfavnet konseptet og sier at det styrker deres følelse av uavhengighet og frigjør dem fra å måtte stole på andre, enten det er ledsagere eller sjåfører. De kan også stille inn temperaturen akkurat som de vil, spille musikk på det volumet de ønsker, og i bunn og grunn er det som å ta din egen bil - bortsett fra at du ikke kjører selv.

Selvkjørende biler har imidlertid ikke vært helt uten kontroverser. I tillegg til å gjøre sjåførene arbeidsledige, har det vært noen ulykker som tyder på at teknologien kanskje ikke er 100 % pålitelig ennå, og hvis strømmen går, risikerer de å bli strandet. Men det er selvsagt ingen tvil om at vi beveger oss i den retningen, og dette viser at det finnes fordeler som kanskje har blitt oversett i diskusjonen.