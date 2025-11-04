Sennas McLaren MP4/6 fra 1991 er til salgs

HQ

Hvis du virkelig, virkelig ønsker å eie et stykke motorsporthistorie og ikke nøyer deg med en hjelm båret av Lewis Hamilton eller en hanske som en gang ble brukt av Max Verstappen, så kan RM Sothebys kommende auksjon av Ayrton Sennas gamle McLaren MP4/6 fra 1991 være noe for deg. F1-bilen er så ikonisk som en racerbil kan være, eid av en privat samler i Dubai og er for tiden til salgs for en pris på mellom 12-15 millioner dollar.

Sothebys:

"Chassis MP4/6/1 var ikke bare bilen som ga Senna hans berømte første hjemmeseier. Det var også den første i serien, og bilen som ga brasilianeren sin første smak av den nye MP4/6 da han testet den sammen med Gerhard Berger på Estoril i februar 1991. Bilen i seg selv var et mesterverk av ingeniørkunst levert av sjefsdesigner Neil Oatley under teknisk ledelse av Gordon Murray. Den hadde en helt ny 3,5-liters V-12-motor som yter 720 hestekrefter og snurrer ved 13 800 o/min, koblet til en sekstrinns manuell girkasse, alt plassert i et monocoque-chassis i karbonfiber og kledd med karosseri i karbonfiber. Nesten 35 år senere er MP4/6 fortsatt en analog drøm, symbolet på en av de mest berømte epokene i Formel 1.

Med åtte Grand Prix-seire og samtidig fører- og konstruktørmesterskap i bagasjen var MP4/6 en av McLarens mest suksessrike perioder i moderne konkurranse. Den vil for alltid være modellen som ga Senna hans siste verdensmesterskap, og representerer siste gang verdensmesterskapet ble vunnet av en bil med både manuell girkasse og V-12-motor. I en verden i endring var den det beste av en utdøende rase. Chassis MP4/6-1 er den mest opphøyde for sin historiske rolle i en av de største av alle Grand Prix-kjøringer av en av de største Grand Prix-førerne av alle. Sikkert en av McLarens mest verdsatte eiendeler, det er bemerkelsesverdig at denne nesten mytiske bilen noen gang fikk lov til å unnslippe fabrikkens tyngdekraft, men rømte den, og ble anskaffet av avsenderen i 2020. Før den ble solgt, ble chassis MP4/6-1 satt i full stand av McLaren Heritage og deretter overlatt til merkevarespesialisten Paul Lanzante Ltd for væskeskift, service og statisk oppstart. Den skal tilbake til Lanzante Ltd (McLaren Petersfield) for ytterligere inspeksjon og oppstart før den leveres til sin nye eier, mens den tilbys med et McLaren Certificate of Authenticity pluss alt nødvendig startutstyr, inkludert ekstern starter, vanntårn, fjernstyrt dashbord, drivstoffprimer og motorforvarmer."