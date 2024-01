Sennheiser lanserer tre nye trådløse produkter

HQ

MOMENTUM True Wireless 4 er oppgradert og forbedret i forhold til forgjengeren.

Ifølge Sennheiser "leverer den uovertruffen lyd for den tilkoblede lydentusiasten, med et imponerende utvalg av tilkoblingsmuligheter" ettersom den er bygget på Qualcomm S5 Sound Gen 2-plattformen, med aptX lossless og lav latenstid.

Som Bluetooth 5.4-ørepropper har de også Auracast-støtte, og en overhalt antennedesign gir "eksepsjonell signalkontinuitet mens du er på farten". Forbedret Adaptive ANC, utviklet tuning kombinert med et oppgradert batterisystem gir deg 7,5 timers kontinuerlig lytting. Etuiet kan lades med Qi. Tre farger er tilgjengelige: svart kobber, metallisk sølv og grafitt.

Forhåndsbestilling starter 15. februar for £259,99 / €299,99 EUR.

ACCENTUM Plus er en "førsteklasses hodetelefonopplevelse til en rimeligere penge". Den har Bluetooth 5.2 og legger vekt på lydkvalitet, batterilevetid og allsidige tilkoblingsmuligheter. Den støtter til og med kodeker som aptX og gir deg 50 timers lyttetid per lading. Berøringsaktiverte øreklokker gir intuitiv funksjonskontroll.

Vindreduksjon og justerbar sidetone kombinert med adaptiv ANC optimaliserer støymålet, slik at den hele tiden kan tilpasse seg endringer i omgivelsesstøyen rundt brukeren. Hvis trådløs lytting ikke er tillatt, følger det med en kabel som kan kobles til underholdningssystemer om bord eller andre hodetelefonutganger - og hele pakken kan oppbevares i det medfølgende reiseetuiet. Sort og hvit er tilgjengelig fra 20. februar til en pris på £199,99 / €229,99 EU.

Lyden får biometrisk tilbakemelding i sanntid i MOMENTUM Sport, en ny trådløs ørepropp optimalisert for trening. De integrerer både en fotopletysmografisk (PPG) pulssensor og en kroppstemperatursensor som begge kan sende kritiske data til populære treningsapper og -enheter.

MOMENTUM Sports pulsdata kobles til og integreres sømløst med "mange populære sportsenheter og apper, som Apple Watch/Health, Garmin Watch/Connect, Strava, Peloton og flere." De har inngått et samarbeid med Polar for å gi brukerne full tilgang til Polars elitefunksjoner for biosensing og dataanalyse, inkludert kroppstemperatur, som gir innsikt i sanntid under trening og dypere offline-analyse via Polar Flow-appens økosystem.

Øreproppene har en akustisk avlastningskanal og halvåpent design for naturlig miljøbevissthet. Det helt nye akustiske systemet har en nyutviklet transduser, og takket være svette- og vannbestandighet i henhold til IP55, et støtsikkert chassis og tette ørepropper er MOMENTUM Sport konstruert for å tåle tøffe treningsøkter. Det IP54-klassifiserte, Qi-kompatible bæreetuiet har plass til opptil tre ekstra oppladninger av øreproppene, noe som forlenger avspillingstiden fra opptil 6 timer til totalt 24 timer.

En hurtigladefunksjon gir opptil 45 minutters avspilling etter bare 10 minutters USB-C-lading. MOMENTUM Sport er tilgjengelig fra 9. april til en pris på £259,99 / €329,99 EUR og kommer i tre farger: Polar Black, Burned Olive og Metallic Graphite.