Senua's Saga: Hellblade II er enda flottere nå enn da vi så det første gang

Psykisk sykdom er et sentralt element i Hellblade-spillene, der hovedpersonen Senua stadig kjemper mot indre demoner ved siden av ytre demoner, og det første spillet fikk mye skryt for sin skildring og visning av psykoser.

For å yte dette rettferdighet har Ninja Theory samarbeidet med både pasienter og hjerneforskere, og har som mål å gjøre det enda bedre i oppfølgeren, Senua's Saga: Hellblade II. Og dette er fokuset i en lengre gjennomgang av spillet som du kan sjekke ut nedenfor, der studiosjef Dom Matthews forklarer :

"Når vi nærmer oss lanseringen av Senua's Saga: Hellblade II håper jeg at vi nok en gang kan gi noen en smakebit av hvordan det kan være å høre stemmer, se ting som bare du kan se og bli drevet av overbevisninger som kanskje er uvanlige for andre."

I tillegg til en bedre forståelse av arbeidet med Senuas psykiske sykdom i løpet av eventyret, får vi også se massevis av gameplay og til og med se sekvenser vi har sett før, men med tilsynelatende oppgradert grafikk. Det ser ut til at fenomenet med tidlige trailere som viser et grafisk nivå som det ferdige spillet ikke kan matche, ikke vil være et problem her, men snarere at det vil se bedre ut enn da vi først så det.

Senua's Saga: Hellblade II lanseres 21. mai for PC og Xbox Series S/X, og det er inkludert fra dag én med Game Pass.