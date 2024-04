Senua's Saga: Hellblade II Kampene utkjempes én mot én.

HQ

Ninja Theory og Xbox Game Studios åpnet i forrige uke opp litt om Senua's Saga: Hellblade II. Vi har blant annet fått vite mer om bildefrekvensen, lengden på eventyret og mye mer.

GamesRadar fikk sjansen til å teste og snakke med utviklerne, og kampdirektør Benoit Macon benyttet anledningen til å fortelle oss mer om både det oppdaterte kampsystemet og en ting som ikke har endret seg, nemlig at Senua fortsatt kjemper mot én fiende om gangen (du kan velge hvilken du vil fokusere på hvis det er flere):

"Grunnen til at vi valgte en-mot-en-kamp, er at vi vil at Senua skal føle seg overveldet i hvert eneste møte. Vi tror at en følelse av brutalitet, en følelse av kamp, forsterkes i en-mot-en-kamp. Du vet aldri når noe annet kommer, så du lurer alltid på hva som kommer til å skje."

Inspirasjonen bak dette konseptet er det klassiske Battle of the Bastards fra sjette sesong av Game of Thrones, der Jon Snow kjempet mot én fiende om gangen i et konstant kaos. Macon forklarer :

"Battle of the Bastards fra Game of Thrones var en referanse fra begynnelsen. Han er midt i denne kampen og reagerer på alt som blir kastet mot ham. Da vi startet utviklingen, var ambisjonen vår å gjenskape dette i spillet med full kontroll fra spilleren."

Senua's Saga: Hellblade II slippes 21. mai til både PC og Xbox og vil være inkludert i Game Pass fra dag én. Du kan se den nyeste traileren nedenfor.