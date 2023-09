Senua's Saga: Hellblade II kan nå spilles fra start til slutt

HQ

Det ser ut til at enda et stort skritt er tatt i arbeidet med å gjøre Senua's Saga: Hellblade II klar for utgivelse, ettersom spillet nå er fullt spillbart. Ninja Theory har til og med samlet teamet for å vise frem opplevelsen.

"Ingenting slår å samle alle sammen for å spille gjennom spillet", står det i et innlegg på utviklerens Twitter/X-konto. At spillet er fullt spillbart betyr selvfølgelig ikke at det er klart for utgivelse, og på grunn av det uskarpe bildet som Ninja Theory viser kan vi ikke se hva slags form det er i.

Spillet skal etter planen lanseres i løpet av neste år, men hvis det går bra er det sannsynlig at vi kan få se en lansering veldig tidlig. Bortsett fra Starfield er dette et av Xbox' mest etterlengtede spill fremover, og vi gleder oss til å se hva Ninja Theory har kokt sammen.