Senua's Saga: Hellblade II kjører i 30 bilder per sekund

HQ

Ventetiden har vært lang, men neste måned kommer endelig Senua's Saga: Hellblade II - som faktisk var det første spillet som ble offisielt annonsert for Xbox Series X (Xbox Series S var ikke engang annonsert på det tidspunktet).

Det betyr at vi sannsynligvis vil få en hel del informasjon om spillet i løpet av de neste par ukene. Dette gjelder også i dag, da det tyske mediet GamePro nå har delt noen inntrykk fra spillet etter å ha spilt en demo. Som vi forventet er det et virkelig nydelig spill, men de avslører at dette har sin pris ettersom spillet kjører i 30 bilder per sekund på konsollene. Heldigvis, legger skribenten til "ettersom spillet generelt er ganske tregt og tungt, plaget ikke de jevne 30 fps meg i spilleøkten".

Det er heller ikke noe grafisk alternativ for å endre dette for konsollene, mens PC-spillere vil kunne justere det.

Senua's Saga: Hellblade II lanseres 21. mai til PC og Xbox Series S/X, og er også inkludert i Game Pass fra dag én.