Senua's Saga: Hellblade II lanseres "senere" i 2024

Matt Booty, Xbox President of Game Content and Studios, har sagt at Senua's Saga: Hellblade II, ikke kommer før senere i 2024.

I et nytt intervju (transkribert av Pure Xbox) snakker Booty om hvordan Xbox ruster seg for fremtiden, og hvordan de ønsker fire store spill i året. "Vi har et mål om å lansere et stort spill - du vet, en ny utgivelse - noe viktig fire ganger i året. Så hver tredje måned har vi noe nytt som kommer ut", sier han.

"Og jeg tror at med Starfield og Forza Motorsport, og når vi går inn i neste år, viste vi spillet Ara: History Untold og Towerborne på Gamescom, og senere kommer Hellblade II, så det føles som om vi nærmer oss målet..."

Det har vært mange lovende nyheter rundt Senua's Saga: Hellblade II. Vi hørte nylig at spillet var fullt spillbart, og gameplay har blitt vist frem tidligere, men dette betyr sannsynligvis at vi ikke får se spillet før i andre halvdel av 2024. Men før vi har fått en ordentlig utgivelsesdato, er det vanskelig å spekulere i når spillet kommer.