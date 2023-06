Senua's Saga: Hellblade II ser stadig penere ut

HQ

Ninja Theory fikk, som tidligere nevnt, æren av å vise det første spillet bekreftet for Xbox Series da Senua's Saga: Hellblade II ble avduket, så de fleste regnet med at det også ville bli et av de første vi skulle få spille. Slik har det ikke gått, for årene har stadig gått forbi uten nytt om en lanseringsdato. Nå har vi i alle fall et år og enda en vakker trailer.

Siden den forrige gameplaytrailer vi fikk var mer actionfokusert valgte britene å gå mer rolig til verks på Xbox Games Showcase ved å vise en del hvor Senua's Saga: Hellblade IIs forsterkede fokus på overnaturlig mystikk som preger henne veldig mentalt får rampelyset. Når det hele er over får vi vite at spillet lanseres en gang neste år.