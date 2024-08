Septembers Convergence Games Showcase lover tonnevis av AA- og indie-avsløringer

HQ

Mens mange av dere venter spent på at neste uke skal starte for å fange Gamescom Opening Night Live og de forskjellige mindre strømmene og showene som er planlagt og justert med den tyske messen, kan du allerede merke en annen dato i kalenderen din også.

For det er bekreftet at den 26. september vil Convergence Games Showcase bli avholdt, og med det vil forskjellige AA- og indie-utviklere presentere eller erte for sine neste prosjekter.

I en pressemelding blir vi fortalt at The Arcade Crew, Miju, Yogscast Games, og Secret Mode alle vil være en del av utstillingsvinduet, men at totalt over 30 titler vil bli presentert, inkludert indieperler fra ESO Danny, Dexbonus, og Wanderbots.

Showcasen vil bli avholdt 26. september kl. 20:00 BST / 21:00 CEST, og du kan se den live her.