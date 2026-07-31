Ser ut som AI-søppel»: En ny måte å rapportere maskingenererte innlegg på LinkedIn

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LinkedIn legger nå til en rapporteringsfunksjon for innlegg som «ser ut som AI-søppel». Brukere kan nå rapportere innlegg som virker sterkt AI-genererte eller uautentiske, og LinkedIn skjuler innlegget etter at det er rapportert og bruker tilbakemeldingene til å forbedre nyhetsfeeden. Siden dette er en nyfunnet funksjon, og slik vi har kunnet bekrefte, er den ennå ikke oversatt til språk som spansk.

Tiltaket er en del av en bredere innsats mot AI-innhold av lav kvalitet på LinkedIn, der stadig flere «brukerinnlegg» gir inntrykk av at de ikke er skrevet av de opprinnelige, menneskelige forfatterne. LinkedIn opplyser at de bruker nye klassifiseringsverktøy for å oppdage AI-slurv og redusere hvor ofte denne typen innhold vises i foreslåtte innlegg eller fra utenfor brukernes nettverk. Med andre ord: å redusere synligheten deres.

LinkedIn endrer også sine egne AI-skriveverktøy, ettersom plattformen fjerner en AI-«forbedringsfunksjon» som kunne omskrive innlegg, og erstatter den med et enklere korrekturverktøy utformet for å bevare brukerens egen stemme. Tiden vil vise hvor det er best å trekke grensen, og hvor mange ekte menneskeskrevne innlegg som blir berørt, og omvendt, hvor mange maskinskrevne publikasjoner som slipper unna.

Via: The Verge.