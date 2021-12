HQ

Etter mer enn ett års Google Stadia-eksklusivitet har Serious Sam 4: Planet Badass ut av det blå blitt sluppet på PlayStation 5 og Xbox Series. For å gjøre alt bedre er det også tilgjengelig via Xbox Game Pass, og sammen med Halo Infinite og Alien: Fireteam Elite får man vel si at det er den tyngste actionperioden for tjenesten hittil.

Ta en titt på lanseringstraileren for konsollversjonen nedenfor.