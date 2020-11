Serious Sam Collection kommer til Switch neste uke

Du ser på Annonser

Nintendo Switch-eiere får endelig muligheten til å beskytte verden mot en horribel alien-invasjon. Utgiveren Divolver Digital og utvikleren Croteam har annonsert at Serious Sam Collection kommer til Nintendos hybridkonsoll, og at det skjer allerede 17. november.

Denne samlingen inkluderer alt innhold fra Serious Sam HD: The First Encounter, Serious Sam HD: The Second Encounter, og Serious Sam 3: BFE, samt The Legend of the Beast og Jewel of the Nile-utvidelsene. Du kan enten spille alene eller med opp til tre andre lokalt.

Hvis du har en Switch og aldri har prøvd noen av disse spillene før, men har sansen for overdreven action og å filleriste aliens, bør du virkelig vurdere å gi det en sjanse.