Sesame Street får sin egen 3D-eventyrspillversjon med Friends & Fun

Selv om det allerede er en rekke store spill som skal lanseres senere i år, er det en tydelig mangel på prosjekter fra Outright Games blant de bekreftede lanseringsdatoene så langt. Utgiveren, som setter familien først, utvider nå utvalget sitt for høsten, og i tillegg til The Cat in the Hat: Rainy Day Mayhem skal vi snart også ta en tur til Sesame Street i oktober.

Spillet Sesame Street: Friends & Fun er nå avslørt, og det er et 3D-eventyrspill der opptil to spillere flytter inn i det hyggelige nabolaget og hjelper den fargerike rollebesetningen med å forberede seg til en stor fellesskapsfeiring.

Premisset for spillet er å oppmuntre unge spillere til å utforske trygge og innbydende steder, alt ved å bruke sin egen skapte og tilpassede karakter. Det vil også være tilpasningselementer for deres eget hjem og lette aktiviteter å fullføre rundt om i verden, blant annet minispill og interaktive oppgaver.

Naturligvis vil mange av Sesame Streets mest kjente innbyggere dukke opp, blant annet Elmo, Bert, Ernie, Big Bird, Count von Count og flere, og mange av dem kan du se i annonseringstraileren nedenfor.

Når det gjelder lanseringsplanene, kommer Sesame Street: Friends & Fun til PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S og Switch 1 den 9. oktober.