Sesame Street kommer til Netflix

Fremtiden til Sesame Street er sikret. Sesame Workshop og Netflix har kommet til enighet om at den langvarige og elskede TV-serien for barn skal komme til Netflix over hele verden, og det er også lagt planer om å forplikte seg til nye episoder og sesonger som vil ha premiere dag og dato på strømmetjenesten og på de samme USA-baserte kanalene som serien har hatt premiere på i fem tiår.

Dette ble bekreftet i en uttalelse fra Sesame Workshop, der de forklarer: "I dag har vi to spennende kunngjøringer: Nye sesonger av Sesame Street - og biblioteksepisoder - kommer til Netflix over hele verden OG de samme nye episodene vil slippes samme dag på PBS-stasjoner og PBS KIDS digitale plattformer i USA, slik at vårt mer enn 50 år lange forhold fortsetter å være sterkt.

"Dette unike offentlig-private partnerskapet vil gjøre det mulig for oss å bringe vår forskningsbaserte læreplan til små barn over hele verden med Netflix' globale rekkevidde, samtidig som vi sikrer at barn i lokalsamfunn over hele USA fortsetter å ha gratis tilgang til Sesame Street som de elsker, på offentlig TV."

Den nøyaktige datoen for når Sesame Street kommer på Netflix er ikke bekreftet ennå, men strømmetjenesten har publisert et innlegg på X som sier at det vil være "senere i år".