Sesame Street søker nytt hjem når HBO og Max dropper avtale om nye episoder

Sesame Street er på jakt etter en ny plattform etter at Warner Bros. Discovery valgte å ikke fornye sin avtale om nye episoder med HBO og Max, som The Hollywood Reporter bekreftet for bare noen timer siden. Mens Max vil fortsette å streame episoder fra showets omfattende bibliotek frem til 2027, skifter tjenesten fokus mot voksen- og familieprogrammer.

Sesame Street forbereder seg på en ny sesong 56 med lengre narrative segmenter og en ny animert serie, og Sesame Workshop utforsker nye distribusjonsalternativer. Med over fem tiår med episoder er serien fortsatt en førsteklasses kandidat for andre strømmeplattformer som Netflix, Apple TV+ eller Prime Video.

