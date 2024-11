Sesong 1 av Call of Duty: Black Ops 6 vil ta oss inn i den kriminelle underverdenen

HQ

Du lurer kanskje på når Call of Duty's sesongmodell vil starte opp igjen nå som vi er inne i Black Ops 6 -æraen. Activision og Treyarch har nå bekreftet dette i et innlegg på X, hvor det nevnes at sesong 1 starter 14. november, altså torsdag i neste uke, og at den tilsynelatende vil ha et kriminelt underverdenstema.

Vi sier dette fordi tre av de inkluderte kartene har blitt avslørt. Disse vil være Hideout, Extraction, og Heirloom, som alle vil være 6v6-kart, med Heirloom også måneskinn som en 2v2-opplevelse.

Når det gjelder hva annet som vil bli inkludert i sesong 1, mens vi ennå ikke har bekreftet informasjon, inkluderte tidligere Call of Duty sesonger et par nye våpen, hendelser å oppleve, mer Operators, og forhåpentligvis i tilfelle Black Ops 6, noen morsommere Zombies godbiter å tygge gjennom.