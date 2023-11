Sesong 1 av Call of Duty: Modern Warfare III får tre nye kart

HQ

Mens vi fortsatt venter på at Call of Duty: Modern Warfare III skal lansere den faktiske første sesongen med innhold etter lanseringen, har Activision nå teaset hva det vil inneholde.

I begynnelsen av desember får vi vite at denne sesongen, i tillegg til å gi oss et nytt kamppass å jobbe oss gjennom, vil inneholde tre nye kart for flerspiller, hvorav to kommer ved lansering. Disse kartene går under navnene Meat, Greece og Rio (dette kommer senere i sesongen), og det er ganske selvforklarende hvor de befinner seg. Flerspilleren vil også få en 2v2 Gunfight-modus.

Zombiefans kan glede seg til Enter the Rift, der spillerne sendes inn i Dark Aether Rifts for å møte horder av fiender, mens de jakter på et nytt våpen som kan gjøre en fiende til din allierte.

I tillegg kan vi se frem til et nytt Warzone 2.0-kart kalt Urzikstan, som etter sigende skal inneholde 11 interessante steder, når Warzone 2.0 oppdateres med spillelementer som er mer i tråd med den nyeste delen av hovedserien.

Kommer du til å sjekke ut noe av det nye innholdet i Call of Duty sesong 1?