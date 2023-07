Sesong 14 av Doctor Who er ferdig innspilt.

HQ

Vi nærmer oss med stormskritt neste sesong av Doctor Who. Serien skal sendes senere i år, og nå har Doctor Who showrunner Russell T Davies avslørt at innspillingen av sesong 14 er ferdig, og at den seks måneder lange produksjonen dermed er avsluttet.

"That's a wrap", skriver Davies i et Instagram-innlegg, med et bilde som viser en TARDIS i bakgrunnen og er tagget med stedet Bad Wolf Studios, det walisiske produksjonsselskapet som er stedet der Doctor Who spilles inn.

Det er fortsatt ingen eksakt dato for når sesongen har premiere, men i de kommende episodene vil David Tennant nok en gang spille hovedrollen som Doctor før han gir stafettpinnen videre til Sex Education's Ncuti Gatwa, Fifteenth Doctor.