Sesong 3 av Reacher er allerede under innspilling

Prime Video har bekreftet at vi sannsynligvis ikke trenger å vente lenge på flere eventyr med Alan Ritchsons Jack Reacher. Som en del av en kunngjøring fra seriens hovedrolleinnehaver selv får vi nemlig vite at en tredje sesong av Reacher allerede er godt i gang, og at den faktisk er under innspilling.

Det er ikke sagt noe om når denne tredje sesongen tar sikte på å debutere, men det ville nok ikke være utelukket å anta at serien kan lanseres i slutten av 2024.

Det vi vet er at du nesten kan telle ned dagene på fingrene til sesong 2 kommer, for serien er tilbake allerede 15. desember på Prime Video.

Gleder du deg til mer Reacher?