Session: Skate Sim runder to millioner spillere

Det ser ut til at folk virkelig liker å kunne dra til en urban lekeplass for å shredde, grinde, flippe og trikse på et skateboard, ettersom Creature Studios' Session: Skate Sim nå har passert milepælen på to millioner spillere.

HQ

Sportsspillet markerer dette øyeblikket ved å dele en haug med spillerstatistikk som sier at 23 millioner spilløkter har blitt opprettet siden 1.0-lanseringen, at New York er det mest populære kartet, med San Francisco på andreplass og Philadelphia på tredjeplass, og at 66% av spillerne pleier å foretrekke en vanlig holdning mot 34% som bruker goofy-holdningen.

Spillertallene vil utvilsomt bli justert noe, og flere vil strømme til spillet de kommende ukene når Paris-oppdateringen kommer den 18. juli, og bringer med seg en europeisk lekeplass å erobre ved bredden av Seinen.