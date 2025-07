Set bilder gir første titt på Dursleys i HBOs Harry Potter show

HQ

Det ser ut til at HBOs Harry Potter -serie i det minste blir skapt noenlunde kronologisk, ettersom noen lekkede bilder fra settet har begynt å gjøre runder etter at innspillingen fant sted på London Zoo denne uken. De som er kjent med verdenen på Harry Potter vil vite at før Harry får vite at han er trollmann, tar han en tur til dyrehagen sammen med tanten og onkelen, Petunia og Vernon, og fetteren Dudley, hvor det ender opp med noen magiske påfunn. Vi har nå fått en forsmak på hvordan dette kommer til å se ut i serien.

På bildene får vi se Dominic McLaughlin i vanlige gateklær (ettersom dette skjer før han drar til Galtvort), og vi får også se Bel Powley og Daniel Rigby som Petunia og Vernon. Dudley er også til stede i en ganske slående joggedress.

For øyeblikket forventer vi at Harry Potter -serien vil ha premiere en gang i 2026 eller 2027, kanskje sistnevnte avhengig av antallet spesialeffekter som brukes i serien, noe som uten tvil vil trekke ut postproduksjonen når den fasen starter, sannsynligvis mot slutten av 2025.