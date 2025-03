Seth Rogen om The Interview: "Den er som alle andre komediefilmer du ser på TV"

Det hender at en komediefilm gjør sitt inntog og opprører en stor del av verden. For noen år siden var dette The Interview, en komediefilm med Seth Rogen og James Franco i hovedrollene, og som fungerte som en satirisk parodi på Nord-Korea. Filmen hadde en ganske katastrofal forhåndspremiere, med avlyste promoteringsintervjuer i siste liten, og mange fryktet at filmen kom til å skape mer konflikt enn den kom til å levere humor. Det ble imidlertid aldri tilfelle, og i dag blir The Interview behandlet på en langt mindre fiendtlig måte.

HQ

I et intervju med The Guardian nylig bemerket Rogen at filmen ble dårlig håndtert, og at den i dag blir sett på i samme åndedrag som nesten alle andre komediefilmer.

"The Interview ville komme til å tenke på som en ting som gikk ... Jeg vil si dårlig. Nå går den filmen på kabel-TV kl. 15.00 en søndag ettermiddag - den er som alle andre komediefilmer du ser på TV: det er som The Rock kl. 12.00, The Interview kl. 15.00, Con Air kl. 16.00."

Er du enig med Rogen i at The Interview kanskje var overdrevet, eller synes du filmen var ufølsom?