Seth Rogen synes ikke komedie er vanskeligere enn det pleide å være

Er komedie annerledes i dag? Det er et stort spørsmål som ofte viser seg å være ganske splittende, for på den ene siden har du folk som hevder at man ikke kan spøke med noe som helst lenger, og på den andre siden har du folk som mener at tidene forandrer seg, og det bør også komedien gjøre.

Seth Rogen ser ut til å tilhøre sistnevnte leir, ettersom han sier til Esquire at han ikke tror komedie er vanskeligere enn det var før. "Klagen om at komedie er vanskeligere enn det pleide å være, er ikke en gyldig klage", sa han. "Kanskje det var for lett før. Og hvorfor skulle det være det? Hvorfor skulle det ikke være vanskelig? Jeg liker at jobben min er vanskelig, fordi jeg prøver å gjøre noe som krever enormt mye ressurser og folks tid og energi."

"Hva skulle du ønske du kunne si?" la han til. "Hva føler du har blitt tatt fra deg? Det er alltid morsomt når folk sier Å, de kunne aldri lage episoden av The Office i dag. Du kan fortsatt se den."

Rogens skrivepartner, Evan Goldberg, tok også opp problemet. "Ting forandrer seg. Du må tilpasse deg. Vi holder oss oppdatert på hva som skjer i verden, og jeg tror ikke engang vi har endret komediestilen vår," sa han. "Man sier bare ikke ting som nå er fryktelig støtende, men som ikke var fryktelig støtende før. Det er ikke så vanskelig for oss."

Rogen og Goldberg har ofte vært kjent for sine mer edgy komedier, og selv om de eldre filmene deres kanskje går over en og annen moderne grense her og der, er det få som vil karakterisere dem som direkte støtende.