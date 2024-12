Seth Rogen vil se en live-action Emperor's New Groove

Nyinnspillinger er veldig mye i Disneys katalog for tiden, men bortsett fra prinsessefilmene har vi ikke sett så mange live-action-nyinnspillinger av 2D-utgivelsene deres. Lilo & Stitch og Løvenes konge kommer absolutt i tankene, men det er mange animerte skatter som ennå ikke har fått nyinnspilling.

Avhengig av hva du mener, bør de kanskje aldri få det, men ifølge Seth Rogen er det én film som fortjener en live-action-versjon. The Emperor's New Groove er en animert komedie fra 2000 med David Spade i hovedrollen som en inka-keiser som blir forvandlet til en lama av sin eldre rådgiver.

I en samtale med DiscussingFilm sier Rogen ikke bare at han vil se filmen, men at han også vil være med i den. Vi får se om det blir noe av dette, for det virker ikke som om en live-action Emperor's New Groove står øverst på Disneys prioriteringsliste akkurat nå.