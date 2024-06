Severance Sesong 2 får en første teaser

Mens vi teller ned til returen av et av Apple TV +s beste show har vi fått en veldig kort titt på Severance Sesong 2. Klippet er veldig kort siden det dukket opp som en del av en bredere trailer som kunngjorde alt som kommer til streameren.

I teaseren ser vi at Mark tilsynelatende jobber tilbake på Lumon. Eller i det minste er hans Innie det. Med tanke på hvordan sesong 1 endte forestiller vi oss at det er mye straff planlagt for Mark og gjengen denne sesongen, og det ser ut til at Mark ønsker å unnslippe Lumon.

Det ser også ut til at vi får en titt på Marks bakgrunnshistorie litt mer, ettersom vi ser ham våkne opp på bordet som Helly våknet opp på i sesong 1. Uansett hva som er i vente, vil det helt sikkert være like tankevekkende som før, og vi håper en offisiell utgivelsesdato faller for Severance Sesong 2 snart.