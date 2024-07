Severance Sesong 2 kostet rundt 20 millioner dollar per episode

HQ

Vi kan alle peke på hvor mye Disney+ bruker på Star Wars-serier og le, men det ser ut til at alle strømmere er skyldige i å bruke litt mer enn de burde på flaggskipsprogrammene sine. I en rapport publisert av Bloomberg ser det ut til at spesielt Apple TV+ ønsker å kutte ned på beløpet de bruker.

I stor grad skyldes dette at Apple tilsynelatende har brukt som et Hollywood-studio, uten å trekke noen av rangeringene. Det ble uttalt i rapporten at Apple TV+ tjener mindre på en måned enn Netflix gjør på en dag, og at Apple TV+ klarer å trekke til seg bare 0,2% av amerikanske TV-seere.

Men en hit blant Apples katalog er utvilsomt Severance. Serien har fått strålende kritikker og høye seertall for Apple, men begge deler har tilsynelatende hatt en høy pris. Severance Budsjettet for sesong 2 ble skyhøyt på grunn av forsinkelser som følge av forfatterstreiken, noe som betyr at den endte opp med å koste mer enn 20 millioner dollar per episode.

Æsj, for å si det mildt. Forhåpentligvis gjenspeiles budsjettet i kvaliteten på sesong 2 når den sendes den 17. januar 2025.