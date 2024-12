Severance-stjerne sier serien er mer virkelig enn du tror

HQ

Med bare en måned igjen til lanseringen av Severance sesong 2 på Apple TV+, venter fansen ivrig på flere vendinger og svar. I et nylig intervju med TV Insider delte Tramell Tillman, som spiller Seth Milchick, innsikt om den kommende sesongen og hvordan seriens konsept om å skille mellom jobb og privatliv treffer tett på hjemmet. Tillman forklarer at seriens premiss, der karakterenes minner er delt mellom jobb og privatliv, føles forankret i den virkelige dynamikken på arbeidsplassen. Han avslørte at mange ansatte, inkludert ham selv, har opplevd det subtile, men reelle skillet mellom privatliv og yrkesliv, selv uten de drastiske tiltakene som vises i serien.

Tillman har selv erfart hvordan enkelte går langt for å holde privatlivet utenfor kontoret, en tilnærming som gjenspeiler Severance -prosessen som skildres i serien. Selv om serien bokstavelig talt bruker en hukommelsessletting, mener Tillman at konseptet med å holde ulike aspekter av livene våre adskilt er et universelt menneskelig trekk. Han mener at seriens evne til å utnytte denne dypt inngrodde atferden er noe av det som gjør Severance så overbevisende og gjenkjennelig.

Til tross for seriens dystopiske skildring, stiller Tillman spørsmål ved om et fullstendig skille mellom arbeid og privatliv virkelig kan øke produktiviteten, og viser til at behovet for kameratskap og kontakt fortsatt er en viktig del av enhver arbeidsplass. Mens fansen venter på mer av Mr. Milchick i sesong 2, gjenstår spørsmålet: Er Severance nøkkelen til produktivitet, eller bryter det med det essensielle menneskelige behovet for kontakt?

Kommer du til å se andre sesong av Severance? Hva synes du om seriens syn på separasjon mellom jobb og privatliv?