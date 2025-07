SeveranceThe Penguin leder Emmy-nominasjoner, Andor-rollebesetningen snubbet

HQ

Emmy-nominasjonene er her, og som alltid er det noen serier som har fått den oppmerksomheten de fortjener, og andre som har seere som er klare til å brenne verden fordi de ikke har blitt nominert til en gyllen statue. Sånn er showbiz!

Apple TV+s Severance leder an med 27 nominasjoner totalt, tett fulgt av HBOs The Penguin med 24 nominasjoner. I komediekategorien viser Apple TV+ igjen hva de kan takket være The Studio, som fikk hele 23 nominasjoner i sin første sesong.

Ellers ser det ut til at HBO fortsetter å være på topp, med 14 nominasjoner for Hacks, 23 for The White Lotus sesong 3, 16 for The Last of Us og 13 for The Pitt. Selv om det er store vinnere på Emmy-utdelingen, er det selvfølgelig også noen tapere.

Som Deadline har skrevet, ser den største taperen dessverre ut til å være den siste sesongen av The Handmaid's Tale, som kun fikk én nominasjon for gjesteskuespiller Cherry Jones. Andor ser også ut til å bli snubbet, spesielt når det gjelder skuespillerne, ettersom bare Forest Whitaker og Alan Tudyk ble nominert for henholdsvis beste gjesteskuespiller og beste karakterstemme. Tony Gilroy, Andors skaper, virket ikke så plaget av at skuespillerne ble snubbet, ettersom han tror disse prestasjonene vil bli husket i "mange år fremover."

"Dette er episke, langsiktige karakterstudier som de har gjort over 24 episoder. Jeg tror den ultimate seieren er at disse forestillingene vil bli feiret og diskutert i årene som kommer. Det føler jeg meg trygg på", sa han.

Hvem heier du på under Emmy-utdelingen i 2025?