Severed Steel blander Bulletstorm, Red Faction og Stranglehold

Førstepersons skytespill er ikke akkurat en mangelvare, så man kan trygt si at det er vanskelig å skille seg ut. Nå høres det ikke akkurat ut som om Severed Steel gjør noe særlig nytt, men det blander sannelig mange interessante ting.

Her spiller vi som den meget akrobatiske kvinnen kalt Steel mens hun løper, sklir, hopper og hva det måtte være rundt omkring mens hun dreper folk. Det som gjør det hele ekstra imponerende er at hun bare har én arm, så det er ikke mulig å lade om i spillet. I stedet må vi i skikkelig Superhot-stil få fingrene i en fiendes våpen, så det er ikke bare en høyere poengsum som gjør fokuset på fart og akrobatikk tydelig. Systemet som uansett fremhever dette mest er at man visstnok ikke kan bli truffet av kuler mens man gjør stunt, så det skal bli interessant å se om det er noe utfordring å finne.

For det høres nærmest ut som en liten lekeplass når vi i tillegg skal få en slags armkanon utover i spillet slik at vi kan sprenge de meget detaljerte omgivelsene i fillebiter. Slik kan vi overraske fiender på andre siden av en vegg, sprenge gulvet under noen og lignende. Enkel moro, så det skal bli interessant å høre mer før Severed Steel lanseres en gang i sommer.