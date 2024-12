Sevilla-legenden Jesús Navas får stående applaus på Santiago Bernabéu i sin siste fotballkamp

HQ

Jesús Navas, en av de mest meritterte spanske fotballspillerne i historien, spilte i går sin siste profesjonelle kamp med Sevilla, laget han har spilt for i mange år. Det var på Santiago Bernabéu, på årets siste kampdag, og kampen endte 4-2 til de hvite - som også passerte FC Barcelona på ligatabellen -.

Kampen startet litt uvanlig, med en dobbel æresvakt. Først "gjorde Sevilla-spillerne en gang", som det heter på spansk, til Real Madrid-spillerne, som nylig løftet Intercontinental Cup-trofeet og ble verdensmestere.

Deretter dannet både Madrid- og Sevilla-spillerne en ny æresvakt for Jesús Navas, som fikk stående applaus fra publikum og en signert t-skjorte.

Selv under kampen ropte Real Madrid-spillerne navnet hans da han kom på banen som innbytter i det 65. minutt. Da sto kampen allerede 4-1. Mbappé og Valverde scoret i løpet av de første 20 minuttene, med kraftfulle skudd utenfor boksen, og Madrid viste en av sesongens beste kamper, om ikke den beste, til tross for at de slapp inn to mål.

Navas kunngjorde i begynnelsen av sesongen at han ville legge opp ved utgangen av året på grunn av en alvorlig hofteskade. Han fylte nylig 39 år. Han spilte mesteparten av sin 21 år lange karriere i Sevilla, hvor han vant åtte titler, inkludert fire UEFA Cup/Europa League-titler. Fra 2013 til 2017 spilte han i Manchester City, hvor han vant Premier League i 2014.

I Spania var han den eneste spilleren fra VM-gullet i 2010 som var tilbake i EM i fjor sommer, samt UEFA Nations League i 2023, og han er den eneste fotballspilleren i verden som har vunnet disse tre trofeene.