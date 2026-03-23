Sevilla sparker trener Matías Almeyda, og er for nær nedrykk fra LaLiga

Sevilla FC kunngjorde mandag at hovedtrener Matías Almeyda er sparket. Den 52 år gamle argentinske treneren, tidligere i AEK Athen, MLS-laget San Jose Earthquakes og det meksikanske Guadalajara (og i 1996/97, midtbanespiller i Sevilla) har ikke klart å snu situasjonen for klubben, i fare for nedrykk: 31 poeng, bare tre poeng og to plasser foran nedrykksstreken.

"Sevilla FC ønsker å takke Matías Almeyda og hans team for deres arbeid i løpet av disse månedene, og ønsker ham lykke til i hans fremtidige profesjonelle utfordringer", informerte klubben.

Almeyda ble utnevnt til hovedtrener for Sevilla i juni 2025, og skrev under på en treårskontrakt frem til 2028.

I løpet av de 32 kampene han ledet laget, tapte han 15 og spilte 7 uavgjort, med bare 10 seire, hvorav en av dem var en bemerkelsesverdig 4-1-seier mot Barcelona. Men lagets prestasjoner ble stadig dårligere, og Almeyda selv ble i forrige måned straffet med fem kampers utestengelse etter å ha konfrontert dommeren i en kamp mot Alavés.

Sevilla er også det laget som har scoret flest mål i LaLiga, 49 mål. Ifølge statistikken er 31 poeng i kamp 29 den nest dårligste poengsummen for Sevilla i dette århundret, kun slått av 2023/24, da de hadde 28 poeng. Uakseptable tall for laget som har rekorden for flest UEFA Europa League-titler, 7, den siste i 2022/23.