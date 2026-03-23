Sevilla sparker trener Matías Almeyda, og er for nær nedrykk fra LaLiga
Sevilla kjemper for å unngå nedrykk fra LaLiga og har sluppet inn flest mål av alle lag denne sesongen.
Sevilla FC kunngjorde mandag at hovedtrener Matías Almeyda er sparket. Den 52 år gamle argentinske treneren, tidligere i AEK Athen, MLS-laget San Jose Earthquakes og det meksikanske Guadalajara (og i 1996/97, midtbanespiller i Sevilla) har ikke klart å snu situasjonen for klubben, i fare for nedrykk: 31 poeng, bare tre poeng og to plasser foran nedrykksstreken.
"Sevilla FC ønsker å takke Matías Almeyda og hans team for deres arbeid i løpet av disse månedene, og ønsker ham lykke til i hans fremtidige profesjonelle utfordringer", informerte klubben.
Almeyda ble utnevnt til hovedtrener for Sevilla i juni 2025, og skrev under på en treårskontrakt frem til 2028.
I løpet av de 32 kampene han ledet laget, tapte han 15 og spilte 7 uavgjort, med bare 10 seire, hvorav en av dem var en bemerkelsesverdig 4-1-seier mot Barcelona. Men lagets prestasjoner ble stadig dårligere, og Almeyda selv ble i forrige måned straffet med fem kampers utestengelse etter å ha konfrontert dommeren i en kamp mot Alavés.
Sevilla er også det laget som har scoret flest mål i LaLiga, 49 mål. Ifølge statistikken er 31 poeng i kamp 29 den nest dårligste poengsummen for Sevilla i dette århundret, kun slått av 2023/24, da de hadde 28 poeng. Uakseptable tall for laget som har rekorden for flest UEFA Europa League-titler, 7, den siste i 2022/23.