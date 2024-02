Sex-speedrunen er tilbake i Baldur's Gate III

HQ

En av de mest populære speedrun-kategoriene i Baldur's Gate III var sex% speedrun. Her gjaldt det å prøve å komme seg til sengs med en av følgesvennene så raskt som mulig, og den kjente speedrunneren Mae klarte å få tiden ned til under to minutter.

Den gamle strategien er imidlertid ikke lenger levedyktig. Tidligere var det slik at du kunne bli forelsket i Lae'zel ved å være en Gith og velge et par enkle dialogalternativer. Nå må du faktisk imponere henne litt først (kjedelig) for å bli forelsket i froskejente-krigeren.

I stedet betyr dette at spillerne går etter en annen karakter, Minthara. Drow-paladinen kan legges til sengs etter et av hovedpunktene i akt 1, noe som kanskje får deg til å tro at det tar en stund å romanse henne, men Mae har klart å gjøre det på rundt fire minutter. Taktikken går ut på å spore opp den sadistiske følgesvennen i goblinleiren, stjele druidens idol i Smaragdlunden og deretter hvile lenge slik at Minthara kan ta seg av alle Tiefling-flyktningene der inne.

Mae har flere rekorder i Baldur's Gate III, så det ser ut til at uansett hva Larian legger til eller fjerner fra spillet, kommer hun til å fortsette å løpe gjennom alt.