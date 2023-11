Shadow and Bone og Agent Elvis har blitt kansellert av Netflix

HQ

Netflix har virkelig blitt synonymt med å gi grønt lys til serier for så å kansellere dem etter den første utgaven, og dagens nyheter bekrefter bare denne oppfatningen. For Deadline melder at strømmetjenesten har besluttet å legge ned fem serier, inkludert en av de mest profilerte, som følge av streikene i Hollywood.

Nærmere bestemt får vi vite at Shadow and Bone, Agent Elvis, Glamorous, Farzar, og Captain Fall alle blir lagt ned, og at det ikke blir flere sesonger av noen av disse seriene, i hvert fall ikke på Netflix.

Det store navnet i gjengen er selvfølgelig Shadow and Bone, ettersom dette skiller seg ut som et av Netflix' større prosjekter i det siste, en serie som mange trodde snart ville få sin tredje sesong. Det sies at det var prestasjoner kontra kostnader som spilte inn i beslutningen om å kansellere mange av disse prosjektene, selv om det også var andre faktorer som spilte inn.

Det skal sies at Netflix i det siste har vært på litt av en fornyelsesrunde, ettersom One Piece, Castlevania: Nocturne, The Night Agent, Fubar, og flere har alle blitt plukket opp for en oppfølger. Men som Shadow and Bone viser, betyr ikke dette nødvendigvis at de vil være trygge utover det.