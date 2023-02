Shadow and Bones andre sesong lover action, magi og nye ansikter

Det er ikke så lenge til Netflix' fantasy-serie Shadow and Bone kommer tilbake for sin andre sesong, ettersom showet er planlagt å gjøre comeback neste måned. I forkant av den andre sesongen som kommer, har Netflix nå gitt ut traileren for fortsettelsen av showet, noe som gir oss en ide om hva slags farer og hindringer Alina Starkov og vennene hennes må overvinne i forsøket på å stoppe General Kirigan og hans nye mørke hær.

Shadow and Bone: Season 2 har premiere 16. mars og inneholder åtte episoder, hver rundt en time lang. For de av dere som lurer på om dette blir avslutningen på serien, uttalte showrunner Eric Heisserer tidlig i 2021 at planen alltid var å ha tre sesonger av Shadow and Bone, selv om Netflix ikke har låst dette inn ennå ved å gi grønt lys til den tredje sesongen for øyeblikket.