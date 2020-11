Shadow Man Remastered tilføyer innhold som ble fjernet fra originalen

Du ser på Annonser

Action-adventurespillet Shadow Man fra 1999 er litt av en kultklassiker, og utvikleren Nightdive, som spesialiserer seg på konverteringer av eldre spill, har satt seg ned for å lage en remaster av spillet.

I et intervju med IGN forteller Nightdive CEO Stephen Nick hva du kan forvente av Shadow Man Remastered, deriblant oppdaterte teksturer, et forbedret lyssystem og et moderne kontrollsystem. Det kanskje mest bemerkelsesverdige er at vi også får "nytt" innhold:

"Parts of the missing content such as level geometry, enemies and bosses were still contained in the original game files which gave us something to work with. Other content such as cut levels were never built, so we had to build them from scratch and work off design documents from the original developers. It has been a challenge, but the end result will hopefully be the definitive version of Shadow Man that the original developers intended to deliver."

Opprinnelig ble en del innhold kuttet bort da det gikk fra utelukkende å komme til PC til å også slippes til Nintendo 64, PlayStation og Sega Dreamcast.