Shadow of the Erdtree vil ha Sekiro-lignende skalering.

Det ser ut til at Shadow of the Erdtree kommer til å inneholde mer enn bare nye områder å utforske og fiender å møte. Elden Ring Hidetaka Miyazaki, spillets regissør og Soulsborne-franchisens ansikt utad, avslørte at det kommer til å finnes en måte å holde utfordringen oppe på, uansett hvor høyt opp i nivå du er i grunnspillet.

I en samtale med Famitsu sa Miyazaki at DLC-en vil ha et lignende kraftskaleringssystem som i Sekiro: Shadows Die Twice. I Sekiro får du angrepsstyrke etter å ha beseiret viktige sjefer i stedet for å få styrke gjennom nivåer.

Hvis vi får se noe lignende i Shadow of the Erdtree, vil det hindre spillere på høyt nivå i å tråkke ned alt foran seg. Det blir imidlertid interessant å se hvordan det fungerer i Elden Ring -utvidelsen, ettersom du kan bruke alle slags angrep i grunnspillet, fra magiske steiner til enkle sverdsving.